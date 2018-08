Deux touristes, dont un Chinois, tué par des hippopotames au Kenya

Drames successifs sur les bords de la vallée du Rift ce week-end au Kenya. Un touriste chinois et un pêcheur ont été tués par des hippopotames.

Destinée commune pour un touriste chinois et un pêcheur kényan. Dans la soirée de samedi, le touriste a été tué par une morsure d’hippopotame sur le lac Naivasha. “L’homme a été mordu à la poitrine et ses blessures étaient graves. Il est mort quelques minutes après avoir été récupéré du lac”, a déclaré Gideon Kibunja, responsable des enquêtes criminelles dans la vallée du Rift, au nord-ouest de Nairobi.

Un autre touriste originaire de Chine, également blessé par la bête, a quant à lui eu la vie sauve après avoir reçu des soins à l’hôpital local de Naivasha, a indiqué le Service kényan de la faune dans un communiqué.

Dans la même région, à quelques heures seulement d’intervalles, un pêcheur kényan subissait le même sort. Il a été attaqué par un autre hippopotame à quelques kilomètres de l’endroit où les touristes l’ont été le samedi.

Ces décès portent à six le nombre de personnes qui ont été tuées par des hippopotames depuis le début de l’année autour du lac Naivasha. Les autorités kényanes de la faune le concèdent, les hippopotames et les buffles solitaires représentent le plus grand danger pour les humains dans cette zone.

Toutefois, assurent-elles, les attaques contre les touristes sont rares, car ces derniers sont généralement accompagnés de guides, a assuré le porte-parole des Services de la faune Paul Udoto, qui dit ne pas comprendre les circonstances dans lesquelles ont été attaqués les touristes chinois.