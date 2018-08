Congo – Mort suspecte de 13 jeunes : des écrivains attendent un acte du président Sassou

Emmanuel Dongala et Gabriel Mwènè Okoundji, écrivains congolais de renom, montent au créneau pour demander un éclaircissement sur la mort de 13 jeunes dans un commissariat de Brazzaville.

Dans une chronique signée dans Le Monde, les deux écrivains originaires de la République du Congo interpellent le chef de l’Etat Denis Sassou N’Guesso et formulent en deux points leur requête sur la question.

Premièrement, que le gouvernement élucide l’opinion sur les circonstances exactes de l’arrestation de ces jeunes et les raisons qui ont causé ces décès. “Que dit du Congo ce drame qui se produit dans l’enceinte même du commissariat d’un pays souverain censé être un Etat de droit ? Une si terrible situation ne peut laisser indifférent aucun être qui se reconnaît homme”, peut-on lire dans la tribune.

Sur le second point, les deux écrivains espèrent une adresse du chef de l’Etat congolais qui pourrait intervenir lors de son allocution à l’occasion de la Fête nationale du 15 août. Elle devrait permettre de répondre à certaines questions que voici : « Existe-t-il un procès-verbal de ces arrestations ? Y a-t-il eu tortures et actes de barbarie dans l’enceinte de ce commissariat ? Des commissions d’enquête ont-elles été diligentées en toute indépendance ? À quel niveau ? Pour quelles conclusions ? », soulignent MM. Dongala et Okoundji.

Plusieurs jours se sont écoulés depuis la mort, fin juillet, de 13 jeunes dans le commissariat de police Chacona, dans le sixième arrondissement de Brazzaville. Si le gouvernement a annoncé la prise en charge des frais d’inhumation, l’affaire continue de faire parler dans le pays. Et ce d’autant que les versions contradictoires se sont confrontées au sein même du gouvernement, et qu’aucune information supplémentaire n’a été communiquée depuis.