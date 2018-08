Tchad - Élections législatives cherchent financements

Le chef de l’Etat tchadien optimiste quant à la tenue des élections législatives dans son pays, après plusieurs reports. Il dit avoir obtenu l’accord des partenaires financiers pour l’organisation de ce scrutin.

Le président Idriss Déby Itno n’a cessé de le répéter depuis des mois : le Tchad manque de fonds pour organiser ses élections législatives. Lors d’un entretien dans le cadre des commémorations de l’indépendance, il l’a réitéré, appelant à l’aide les partenaires du Tchad. “Si aujourd’hui, je vous dis que nous pouvons organiser les élections législatives, je ne vous aurais pas dit la vérité”, a-t-il lancé.

Il faut en tout 70 milliards de francs (un peu plus de 106 millions d’euros) pour organiser les législatives au Tchad, a confié le dirigeant tchadien dans l’entretien diffusé vendredi. Sauf que le pays ne les a pas. Durement touché par la chute des cours du pétrole sur lequel est fondée toute son économie, le Tchad a depuis, repoussé à plusieurs reprises cette échéance électorale. Initialement prévues en juin 2015, les législatives ont d’abord été reconduites à février 2017 avant d‘être finalement reportées à novembre 2018.

Accord des partenaires

À l‘époque, le chef de l’Etat avait affirmé qu’elles ne se tiendront pas avant 2019, toujours en raison du manque de moyens financiers et techniques. Dans son adresse de vendredi, il s’est toutefois montré un peu plus optimiste, assurant que les partenaires technique et financiers “ont décidé de soutenir le Tchad dans ce projet”. Bien sûr avec la contribution du Tchad, a-t-il ajouté, précisant qu’une réunion a été tenue à ce propos.

Aucune date n’a par contre été avancée et le montant de la participation des partenaires n’a pas été éclairci. Toujours est-il que le Cadre national de dialogue politique (CNDP), structure chargée de préparer les élections et regroupant des membres de la majorité, de l’opposition et de la société civile a été prié de s’activer l’organisation du scrutin.