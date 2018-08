L'OMS pour le contrôle d'Ebola en RDC

Des représentants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se sont rendus dans un hôpital de Beni, en République démocratique du Congo, vendredi. Objectif affiché : le contrôle de la réponse à l‘épidémie d’Ebola à l’est du pays.

Cela se sait. La RDC a toujours fait montre d’efficacité dans la lutte contre les épidémies d’Ebola. Mais, l’OMS veut se rassurer pour l‘épidémie qui s’est déclarée au début de ce mois à l’est du pays. Ce qui explique l’arrivée hier d’une équipe de l’OMS à Beni.

Ces experts s’y sont rendus pour le contrôle de la réponse en cours à une épidémie du virus mortel Ebola qui a déjà fait 36 mort en moins deux semaines sur 43 cas confirmés. Ce serait aussi l’occasion pour eux de discuter avec les agents de santé sur place pour connaître les domaines qui ont besoin d’un soutien particulier.

Des vaccinations en cours

“Comme vous le savez, cette région de l’Est est différente de l’Ouest. Il y a de l’instabilité, une forte densité de population, des déplacements importants et cela peut nécessiter une réponse plus forte. Le gouvernement fait preuve de leadership, mais toutes les collectivités devraient aussi participer et s’approprier la lutte contre Ebola,” a déclaré Tedros Adhanom Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS.

Le ministère de la Santé publique a lancé mercredi les vaccinations contre Ebola pour les populations à haut risque dans la province du Nord-Kivu. Une situation qui intervient une semaine après l’annonce d’une deuxième flambée d’Ebola dans le pays cette année. La première épidémie est terminée, il y a moins de deux semaines après avoir tué 33 personnes.

Il s’agit de la 10e éclosion d’Ebola en RDC depuis que le virus a été identifié pour la première fois près du fleuve Ebola au nord du pays en 1976.