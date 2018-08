Keïta et Cisse prêts pour le second tour

Le leader de l’opposition malienne Soumaila Cisse affrontera le président Ibrahim Boubacar Keita lors d’un second tour de scrutin, dimanche, sans le soutien des candidats arrivés en troisième et quatrième position.

Keita, a remporté le premier tour en juillet, avec plus de 41 pour cent des voix, mais n’a pas obtenu suffisamment de voix pour un chaos.

Cisse qui a terminé deuxième avec près de 18 pour cent a allégué qu’il y avait eu une fraude généralisée au premier tour une accusation démentie par le camp de Keita. la cour constitutionnelle a confirmé les résultats mercredi.

“Dans une élection, il doit y avoir un gagnant et un perdant. C’est une compétition et dans cette compétition, j’aimerais que chacun soit à la hauteur de sa vraie valeur. Ceux qui gagnent, remercieront Dieu, parce que pour nous, la puissance vient de l’inspiration divine. Dieu les a aidés, mais c’est peut-être aussi le travail qu’ils ont fait qui leur a donné une chance. Ceux qui n’ont pas gagné devraient aussi rendre grâce à Dieu parce que c’est Dieu qui n’a pas voulu que ce soit leur tour. En rendant grâce à Dieu, en reconnaissant la chance qui leur a été donnée, ils peuvent continuer leur travail et faire de demain leur tour,” a déclaré Bokary Tetra, le directeur de campagne de Keita.

Le taux de participation au premier tour a été légèrement supérieur à 43 pour cent, ce qui correspond à une moyenne historique qui est la plus basse d’Afrique de l’Ouest.