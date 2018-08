Situation des droits de l'homme en RDC [The Morning Call]

Le pays fait face à de nombreux défis. Sur le plan sécuritaire avec la présence de groupes rebelles. Sur le plan de la santé publique aussi avec le retour de l‘épidémie d’Ebola. Mais aussi sur le plan alimentaire. Le pays est l’un des plus grand et des plus peuplés d’Afrique. Et il fait face à un risque de crise alimentaire dans certaines régions.