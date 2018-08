Pakistan : entrée de la première afro-descendante au Parlement

Pour la première fois de son histoire, le Pakistan accueillera au sein de son assemblée nationale un député issu du groupe minoritaire Sidis dont les origines sont africaines. Tanzeela Qambrani, 39 ans, a été nommée au poste de représentante des femmes pour le compte du Parti du peuple pakistanais (PPP) de Benazir Bhutto, première femme devenir Premier ministre du Pakistan.

C’est toute une symbolique pour ce peuple. Déportés d’Afrique de l’Est au Pakistan par des esclavagistes arabes et portugais il y a plusieurs siècles, les Sidi cherchent encore une place dans leur patrie d’accueil où la discrimination reste leur lot quotidien.

Diplômée en informatique et mère de trois enfants, Tanzeela Qambrani est donc aujourd’hui consciente du défi qui l’attend. “Je suis un Sidi, et tous ces Sidi de la classe moyenne, de la classe moyenne inférieure et de la classe ouvrière savent que je suis l’une d’eux. Et cela signifie qu’il y aura des attentes”, a-t-elle confié à la BBC.

Fort attrait pour la culture africaine

Parmi ses engagements, le respect et la reconnaissance de sa communauté. “J’ai hâte de voir le jour où le nom de Sidi évoquera le respect, pas le mépris”, a-t-elle ajouté.

Malgré la marginalisation, les Sidi sont pourtant restés ancrés à leurs cultures et racines africaines avec notamment un festival annuel où des chants en swahili sont à l’honneur. Même si, beaucoup ont du mal à donner avec précision les pays d’où ils ont été déportés. Tanzeela Qambrani, elle, revendique des origines tanzaniennes.

Tout comme elle, sa famille a gardé une profonde connexion avec l’Afrique. L’une de ses sœurs est mariée avec un Tanzanien tandis qu’une autre est mariée à un Ghanéen.

Au Pakistan, les Sidi sont estimés à des dizaines de milliers. On les retrouve également dans les Etats indiens de Karnataka, Gujarat et Andhra Pradesh.