Cameroun : Seedorf et Kluivert à Yaoundé

Clarence Seedorf et Patrick Kluivert seront bel et bien sur le banc des lions indomptables du Cameroun.

L’entraîneur néerlandais et son adjoint sont arrivés jeudi à Yaoundé et ont paraphé un contrat de 4 ans après près de 10 heures de négociation avec les membres de la fédération et le ministre camerounais des sports.

Une occasion pour le ministre camerounais des sports de présenter au nouveau coach les missions qui lui sont assignées.’‘vous aurez entre autre attribution, ‘‘Pendant la durée de votre contrat, la sélection des joueurs, la discipline des joueurs, le suivi des joueurs, la programmation et la coordination des activités de l’encadrement technique, l’élaboration du projet de calendrier de préparation de la sélection nationale aux compétitions internationales en liaison avec la Fecafoot», a déclaré Ismael Bindoug Kwatt, ministre Camerounais des sports.

''Soyez prêts parce que nous allons commencer à travailler dès maintenant''

Pour ses premiers mots en terre camerounaise, Clarence Seedorf a promis de se mettre au travail tout de suite.

«Je vous remercie de tout coeur vous les camerounais, et soyez prêts parce que nous allons commencer à travailler dès maintenant» , a fait le néo coach des lions .

Il faut justement se mettre déjà au travail car des échéances approchent. Et des missions confiées aux deux coachs de 42 ans sont des véritables défis. Il leur faudra gagner la CAN 2019, qualifier les lions à la CAN 2021, mais aussi à la coupe du monde prévue au Qatar en 2022. Suffisant peut-être pour justifier leur salaire mensuel de 63 millions de FCA environs 100 000 euros.