Les producteurs de vanille en Ouganda protègent leur culture[Business Africa]

La hausse des prix de la vanille sur le marché mondial est devenue une menace pour les agriculteurs ougandais plutôt qu’une bénédiction.

L’Ouganda produit environ 150 tonnes de vanilles transformées par an, dont la plus grande partie est vendue aux États-Unis, en Inde et au Royaume-Uni. Un kilo de vanille non transformée se vend environ 67 dollars localement.

Des voleurs armés assiègent des fermes pour voler des gousses de vanille qui sont ensuite vendues à des prix bas sur le marché.

Les agriculteurs de Kasese, dans l’ouest du pays, sont obligés de s’armer ou d’engager des gardes de sécurité pour dissuader les chasseurs de vanille.