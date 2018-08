L'Erythrée revendique sa part du Tourisme [TRAVEL]

Depuis de nombreuses années, l’Érythrée et le tourisme vont rarement de pair, mais les choses sont sur le point de changer. Bordé par le Soudan, l’Éthiopie et Djibouti, l’Érythrée occupe une zone stratégique dans la corne de l’Afrique avec plus de 1 000 km de côtes sur la mer Rouge.

Malgré la situation politique et économique difficile et les restrictions de voyage, ce pays reste l’une des destinations les plus inspirantes d’Afrique.

Depuis la signature, le 9 juillet à Asmara, d’un accord visant à rétablir les liens, cette porte d’accès à l’une des routes maritimes les plus fréquentées au monde s’est soudainement retrouvée ouverte aux activités touristiques.Elayne Wangalwa nous en dit plus.