Libye : un centre de traitement du cancer face au manque de moyens

Pour la plupart des patients atteints de cancer en Libye, la survie dépend d’un voyage de 1 000 kilomètres jusqu‘à un centre de traitement du cancer dans la ville de Misrata, au nord-ouest du pays.

Pour l’un des rares centres de traitement du cancer, les ressources sont maintenant épuisées et le centre a du mal à fournir le traitement à ses patients.

“Nous avons des pénuries dans tous les traitements, tout d’abord pour la chimiothérapie, tout vient des dons. Il n’y a pas de solutions, que nous donnons avant et après la dose. La chimiothérapie coûte cher et il n’y a personne pour nous faire des dons qui seraient suffisants pour les patients. Une dose peut coûter entre 2 170 $ -2 900 $, juste pour une seule dose,” a déclaré Haweya Ahmed, infirmière et surveillante de la garde des enfants.

Le soutien insignifiant de l‘État a obligé le centre à se tourner vers des organisations caritatives pour fournir des soins à ses nombreux patients.

Aly al-Qantary, un patient atteint d’un cancer, a appelé le gouvernement libyen à fournir davantage d’aide.

“Nous appelons le gouvernement libyen à nous fournir les médicaments, principalement pour la chimiothérapie. C’est devenu très cher dans les pharmacies alors que le citoyen pauvre n’est même pas capable de s’acheter un morceau de pain, la vie est extrêmement difficile. Nous espérons que le gouvernement fournira le traitement dont les patients ont besoin,” a-t-il expliqué.

Les troubles politiques ont entraîné une augmentation de la charge pesant sur le traitement du cancer dans le pays. Cependant, le centre de Misrata s’efforce de garder ses portes ouvertes à tous ceux qui ont besoin d’aide.