Football : le gardien égyptien El-Hadary retire ses gants

À 45 ans, Essam El-Hadary était le joueur le plus âgé de l’histoire à disputer une coupe du monde, lors de l‘édition russe.

Le légendaire gardien de but de l‘équipe nationale égyptienne de football, Essam El-Hadary a décidé de prendre sa retraite internationale.

On ne verra donc plus le vétéran dans les cages des pharaons. Une décision prise assure-t-il après avoir réfléchi et consulté Dieu.

Avec la sélection égyptienne qu’il a intégrée en 1996, Essam El Hadary a réalisé un palmarès plutôt intéressant avec à la clef, quatre coupes d’Afrique des nations en 1998, 2006 et 2010. En 2017, il a échoué en finale face aux lions indomptables du Cameroun.

L’inusable gardien quitte la sélection après avoir accompli son rêve le plus grand, celui de participer à une Coupe du monde.

Son départ ne laisse pas indifférent ses coéquipiers. ‘‘c’est une nouvelle légende de la génération de l‘âge d’or qui nous quitte’‘, a commenté par exemple Mohamed salah.