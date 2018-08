Des casques bleus canadiens déployés au Mali

250 Casques bleus canadiens ont tout récemment été déployés dans le Nord du Mali pour mener des évacuations médicales, dans des conditions extrêmes.

C‘était l’un des engagements de campagne de Justin Trudeau ; réengager le Canada dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU.

“On veut être utile à l’ONU. On veut aider la mission, une mission difficile qui a besoin de capacités modernes, des capacités élevées comme les Chinook et les Griffon peuvent offrir et qui peuvent avoir un effet assez immense, avec une composition de force qui n’est pas immense, avec 250 soldats,” a déclaré Chris Mckenna, commandant des forces canadiennes au Mali.

Les Casques bleus canadiens ont découvert un conflit et des conditions climatiques qui ne ressemblent en rien aux dernières opérations auxquelles Ottawa a pris part.

“C’est compliqué, mais c’est ce qu’on attendait. L’environnement est difficile, avec la poussière et la chaleur. Mais à part ça, c’est ce qu’on attendait. Travailler dans un environnement multilatéral, multinational, pose des défis, mais ça va très bien,” à ajouté Chris McKenna.

De leur base établie aux portes du désert, dans la poussière ocre, les Canadiens déploient depuis le début du mois deux hélicoptères Chinook transformés en ambulance volante, appuyés par quatre hélicoptères Griffon d’attaques.