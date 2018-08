Côte d'Ivoire : réactions politiques à l'amnistie de Simone Gbagbo

Sept ans qu’elle était incarcérée : l’ex-Première dame de Côte d’Ivoire Simone Gbagbo quitte sa cellule de prison ce mercredi

Le président Alassane Ouattara a annoncé son amnistie à la veille de la fête nationale ivoirienne. Un geste salué par les personnalités politiques venues fêter l’Indépendance.

“Cela a été une surprise générale et c’est le plus beau discours que le président n’ait tenu depuis 1982, tout est là dedans: la paix, la consolidation, la libération des prisonniers politiques, ceux mêmes auxquels on ne s’attendait pas.”, s’est réjouit Franck Kouyate, leader d’opinion politique.

“La liberté n’a pas de prix, que le président ait décidé d‘élargir par amnistie certains de nos compatriotes dont des illustres à savoir madame Simone Gbagbo et biens d’autres, je crois que c’est une marque de réconciliation c’est donc un signal fort pour la réconciliation nationale.”, a pour sa part affirmé Alassane Diamoutene, Directeur de Cabinet du ministère national de l’Intégration.

L’amnistie par le président Ouattara d’environ 800 personnes, dont Simone Gbagbo, et plusieurs figures de l’ancien régime de Laurent Gbagbo va dans le sens d’une réconciliation nationale longuement attendue par les Ivoiriens. L’opposition accusait le régime de pratiquer une “justice des vainqueurs”, en ne poursuivant que le camp Gbagbo.

A deux ans de la fin de son deuxième et dernier mandat, ce geste devrait apaiser les craintes de nouvelles violences lors de la présidentielle de 2020.