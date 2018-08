Lego se met au vert avec les premieres pièces durables d'ici la fin d'année

Lego annonce la commercialisation ses premières pièces de briques fabriquées à partir de plastique d’origine végétale provenant de la canne à sucre. Elles seront mises en vente au plus tard à la fin de cette année.

Le géant a dévoilé sa première gamme de pièces durables au cours d’une cérémonie pour enfants au Musée d’histoire naturelle de Londres.

L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un engagement pris par la société danoise quant-à l’utilisation des matériaux durables dans ses principaux produits et emballages d’ici 2030.

‘‘Nous avons l’ambition d’avoir, à l’horizon 2030, des matériaux 100 % durables pour nos briques et d’ici 2025 des emballages 100 % durables. C’est donc la première étape de notre voyage, et ces pièces que vous voyez ici sont fabriquées à partir d’ matériau appelé polyéthylène, qui provient normalement du pétrole brut. Mais nous l’avons associée à de la canne à sucre et nous l’avons convertie en éthanol que nous transformons ensuite en polyéthylène. De cela est issu un produit naturel qui est la canne à sucre et non pas le pétrole brut. “ Explique Tim Brooks, vice-président du département de la responsabilité environnementale à Lego.

Les briques en polyéthylène représentent environ 1 à 2 % des éléments plastiques totaux de Lego. Les briques actuelles de Lego sont fabriquées à partir de plastiques à base d’huile.

C’est le 1 e mars 2018 que Lego annonçait pour la première fois la création et la fabrication des plantes en plastique et autres morceaux de feuilles à partir d‘éléments botaniques. Et Lego note qu’elles sont “techniquement identiques à celles fabriquées avec du plastique conventionnel”.

“Nous sommes une entreprise qui traite exclusivement avec les enfants et les enfants héritent en fin de compte de la planète et pour nous, il est très important que nous ne ruinions pas la planète en fabriquant un jouet pour enfants’‘. A-t-il ajouté.

Lego s’est également associé au Fonds mondial pour la nature pour aider à réduire les émissions de carbone dans ses opérations de fabrication et de chaîne d’approvisionnement.

“Il est essentiel selon Alix Grabowski, responsable du programme du Fonds, que les entreprises de chaque secteur trouvent des moyens de se procurer de manière responsable leurs produits et contribuent à assurer un avenir où les gens, la nature et l’économie prospèrent”, a déclaré Alix Grabowski, responsable du programme WWF.