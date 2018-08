Investir dans l'énergie en Afrique [Grand Angle]

Il existe de plus en plus d’opportunités dans le secteur pétrolier et gazier en Afrique, mais ces opportunités riment aussi avec difficultés. C’est pourquoi une conférence mondiale sur l’investissement tenue en juin dernier a réuni de hauts décideurs du secteur énergétique dans le but de faire avancer le secteur.

Notre correspondant Yasine Mohabuth s’est entretenu avec le l’organisateur du Forum Africain de l’Energie, Simon Gosling.