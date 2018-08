L'actualité de la semaine en images

Chaque lundi, Africanews vous livre un condensé en images de l’actualité de la semaine écoulée.

Les Zimbabwéens se sont rendus aux urnes pour élire le premier président de l‘ère post-Mugabe. Un vote pacifique auquel l’ancien président Robert Mugabe, poussé à la démission en novembre 2017 a participé, avant de recevoir les ovations de la foule.

Mugabe après son vote

Des athlètes africains en route pour les Championnats d’Afrique d’athlétisme obligés de squatter l’aéroport de Lagos faute de problèmes dans l’organisation.

Organizers of the 2018 African Senior Athletics Championships being held in Nigeria have come under fire over poor arrangements.



Some of Africa’s most prominent athletes were photographed camping on the floor with their luggage at the Lagos airport. https://t.co/Ef9Q3gdsUV pic.twitter.com/m5tEu4sjWU

CNN