Réformes économiques au Mozambique : le FMI valide

Le Fonds monétaire international se félicite des efforts du gouvernement mozambicain visant à assainir les finances publiques.

Lors d’une récente visite dans la capitale Maputo, les équipes du Fonds ont constaté que l‘économie du pays a repris des couleurs alors que la croissance consolidée de son PIB pour l’année 2017 s‘établit à 3,75 %.

Autre motif de satisfaction : le tour de vis du gouvernement pour réduire le déficit fiscal.

Les autorités mozambicaines ont supprimé ces derniers mois les subventions sur les hydrocarbures et le blé, arrimé les prix du carburant à la pompe aux fluctuations des cours mondiaux et augmenté les prix de l‘électricité et des transports publics.

Des mesures qui devraient faire du bien aux indicateurs macroéconomiques du Mozambique. Sur l’année 2018, la croissance devrait se situer à 4 % du PIB et à 4,5 % en 2019 soit plus que les précédentes prévisions du FMI.

Dans le sens inverse, l’inflation devrait continuer à être contenue. Elle est de 6,5 % cette année et il est prévu qu’elle décroisse en 2019 à 5,5 %.

En guise de rappel, le FMI a mis le Mozambique à la diète courant 2017 après la découverte d’une dette cachée évaluée à 2,2 milliards de dollars. Le pays doit à présent restructurer cette dette publique afin d‘équilibrer ses comptes. L’opération ne sera terminée au plus tôt qu’en 2022.