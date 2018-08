Mali-présidentielle : avant le second tour, Keita appelle à l'Unité nationale

C‘était une sortie très attendue du candidat en tête du 1er tour de l‘élection présidentielle au Mali. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keita a appelé vendredi à l’unité nationale lors d’une allocution devant ses partisans au siège de sa campagne, ce alors qu’un second tour est prévu le 12 août prochain.

“J’appelle tous les Maliens, hommes et femmes, à s’unir. Cette unité est possible, avec notre riche diversité, cette fierté de notre pluralité et de notre foi aux valeurs qui nous unissent. Et nous appelons les vrais patriotes maliens à nous rejoindre. Cette unité doit nous permettre de continuer sur le chemin que nous avons choisi, je vous demande de venir avec moi,” a scandé le président malien.

Dans ce premier discours public depuis l’annonce des résultats jeudi, IBK s’est dit fier de la “maturité démocratique” du peuple malien et lui a demandé de continuer sur cette voie.

L‘élection présidentielle au Mali va donner lieu à un second tour, l’actuel président n’ayant pas pu obtenir suffisamment de voix pour remporter le scrutin par un “coup KO” comme le prédisaient ses partisans.

Ibrahim Boubakar Keita a remporté 41,4% des suffrages contre 17,8% pour son principal rival Soumaila Cissé d’après les chiffres annoncés jeudi par le ministère de l’Administration territoriale.