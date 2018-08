La Côte d'Ivoire hôte de la 7e Coupe d'Afrique de Maracana en septembre

La Côte d’Ivoire accueillera la 7e édition de la Coupe d’Afrique de Maracana – un dérivé du football – du 25 au 30 septembre, a annoncé vendredi Charlemagne Bleu, le président des fédérations ivoirienne et internationale de cette discipline.

Trente équipes de 11 pays d’Afrique de l’Ouest et centrale, ainsi que de Tunisie, de France, du Canada et de Chine participeront à cette compétition qui réunit des seniors (plus de 35 ans) et des super senior (plus de 45 ans).

Les matchs se dérouleront au Palais des Sports d’Abidjan, situé dans le quartier populaire de Treichville.

Les règles du Maracana ont été codifiées en Côte d’Ivoire, il y a une quarantaine d’années, à partir du football de rue pratiqué par les jeunes.

Le jeu se pratique sur un petit terrain, de la taille d’un terrain de handball, entre deux équipes de six joueurs, sans gardien de but. Les buts ne sont validés que s’ils sont marqués dans les surfaces de réparation.

Ce sport, qui tire son nom du mythique stade de Rio de Janeiro, fait la part belle au jeu technique et audacieux, à l’instar de son modèle, le “futebol” brésilien.

La fédération internationale de Maracana Association regroupe 42 fédérations nationales et revendique près de cinq millions de pratiquants en Côte d’Ivoire, selon M. Bleu.