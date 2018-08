RDC : Katumbi n'est pas autorisé à atterrir à Lubumbashi

Les autorités de Lubumbashi ont rejeté ce jeudi 2 août la demande d’autorisation d’atterrir à Lubumbashi de Moise Katumbi qui devrait rentrer ce vendredi 3 août pour faire acte de candidature à la présidentielle d de décembre prochain.

Sauf décision de dernière heure, Moise Katumbi n’arrivera pas, comme prévu, ce vendredi à Lubumbashi. La faute aux autorités de la capitale du Katanga qui ont opposé une fin de non-recevoir à la demande d’autorisation d’atterissage adressée par l’ancien gouverneur du Katanga.

« J’accuse bonne réception de votre lettre sans numéro du 1er août courant, relative à l’arrivée à Lubumbashi, de Monsieur Moise Katumbi Chapwe, par l’aéroport international de Luano et vous en remercie. Y faisant suite, je suis au regret de porter à votre connaissance que je ne saurais accéder à votre demande», peut-on lire dans la note signée par Jean Oscar Sanguza Mutunda, maire de Lubumbashi.

L‘édile évoque en effet deux raisons majeures : non-autorisation de survol de l’espace aérien congolais et les démêlées judiciaires de Katumbi poursuivi pour plusieurs motifs dont usurpation de nationalité et atteinte à la sûreté de l’Etat.