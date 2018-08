[Photos] Éthiopie : le chef de l'Église orthodoxe rentre d'exil

Après un exil de quelque 27 années, Sa Sainteté Abune Merkorios, synode de l‘Église orthodoxe éthiopienne est arrivé rentré ce jeudi 2 août dans son pays natal. Une autre conséquence immédiate et concrète des réformes initiées par le Premier ministre Abiy Ahmed.

Un monde fou. Applaudissements, rires, …Ce jeudi 2 août à l’aéroport international de Bole à Addis-Abeba, toutes les émotions étaient permises pour célébrer la solennité de l‘événement du jour. C‘était le retour de Sa Sainteté Abune Merkorios, chef de l‘Église orthodoxe éthiopienne.

Selon des témoignages de ses proches, le patriarche aurait passé 27 dernières années en exil aux États-Unis. Il avait quitté son pays après la scission du Saint Synode de l‘Église éthiopienne orthodoxe de Tewahedo en deux suite à la séparation de l‘Érythrée en 1991.

Abune Merkorios est arrivé à bord du même vol du Premier ministre. Abiya Ahmed et sa délégation revenaient d’une tournée aux États-Unis où ils ont eu des échanges fructueux avec la diaspora sur la paix et la consolidation de la démocratie.

Ce retour comme celui de la plupart des opposants s’inscrit dans la série de réformes que ne cesse de mettre en œuvre Abiy Ahmed. Le cas de la libération des prisonniers politiques, de l’ouverture aux capitaux privés des entreprises publiques et de la normalisation des relations avec l‘Érythrée.

#Ethiopia -ns ready to welcome His Holiness Abune Merkorios, the fourth Patriarch of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church. pic.twitter.com/UBvpRT0BUb

FANA

BROADCASTING