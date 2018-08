Kenya, un magnifique monde d'aventures

Le Kenya est la première destination de safari au monde. Il a remporté les prestigieux World Travel Awards en décembre 2017, pour la quatrième fois.

Beaucoup se demanderont pourquoi le Kenya continue à gagner ce prix.

La réponse à cela est assez simple. Pas parce que je suis Kenyane mais parce que c’est un melting-pot avec un éventail infini d’activités et de destinations riches en divertissement.

C’est le centre mondial pour les safaris animaliers et les circuits d’aventure vacanciers.

De ses montagnes enneigées à la profonde vallée du Rift avec ses volcans éteints et ses sources chaudes, le Kenya offre une beauté naturelle à couper le souffle et vraiment spectaculaire.

Vous pouvez avoir la chance de pratiquer le marathon avec les meilleurs athlètes et médaillés d’or du monde, sur les collines de la Great Rift Valley. Essayez de manger du nyama choma avec les habitants, ou sirotez du vin à bord d’une barque sur les eaux calmes de l’océan Indien. Quels que soient vos intérêts, vous aurez l’embarras du choix au Kenya.

Récemment, en mai, la célébrité américaine Ellen deGeneres a passé ses vacances au Kenya au Manoir aux Girafes de Nairobi. Et elle a partagé des videos de ses aventures dans le domaine.

Le Manoir aux Girafes appartient à The Safari Collection et est un hôtel de charme exclusif, situé dans 50,000m2 de terres privées au sein de 600,000 m2 de forêt indigène à Langata dans la banlieue de Nairobi.

L’un des bâtiments les plus emblématiques de Nairobi, le Manoir aux Girafes a un attrait extraordinaire, qui remonte aux années 1930, lorsque les visiteurs européens affluaient en Afrique de l’Est pour des safaris.

Avec sa façade majestueuse, son intérieur élégant, ses jardins verdoyants et verdoyants, ses terrasses ensoleillées et ses charmantes cours, les clients soulignent souvent la ressemblance avec le film “Out of Africa”.

La chose la plus fascinante à propos du Manoir aux Girafes est son troupeau de girafes Rothschild qui apparaissent le matin ou le soir et passent parfois leur long cou par les fenêtres dans l’espoir d’une friandise.

Heureusement, le manoir fournit aux clients des collations pour nourrir les girafes avec leur petit-déjeuner ou diner.