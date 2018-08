[En direct] Zimbabwe : les tensions persistent, incertitudes autour de l'annonce des résultats

L’atmosphère est toujours aussi pesante au Zimbabwe où l’armée reste présente dans les rues de la capitale Harare. Retrouvez dans ce fil les derniers développements de la situation.

*** Les heures sont exprimées en GMT

12h47: “Mon message aujourd’hui à tous les Zimbabwéens est qu’aujourd’hui est une journée de travail normale”, a déclaré sur les antennes de la télévision nationale George Charamba, le porte-parole du président Emmerson Mnangagwa. Il répondait ainsi aux rumeurs selon lesquelles l’armée aurait enjoint les commerçants de fermer boutique. C’est une “fake news”, a-t-il martelé.

10h44: Un commissaire électoral a signifié à l’agence Reuters que l’annonce des résultats de la présidentielle se fera “très bientôt”. “La ZEC implore le public à la patience pendant qu’elle compile les résultats finaux”, a déclaré un haut responsable de la commission électorale Qhubani Moyo, lors d’une conférence de presse jeudi à Harare.

“Je ne vais pas vous dire si c’est pour aujourd’hui (jeudi) ou demain (vendredi), mais il y a des progrès significatifs qui sont faits à l’heure où je vous parle”, a-t-il ajouté, annonçant à l’occasion une conférence à 15h GMT pour dire quand les résultats seront annoncés.

10h39: L’Union européenne, dont une mission observe pour la première fois en 16 ans les élections au Zimbabwe, a appelé les acteurs politiques et l’armée au calme et à la retenue. L’UE a par ailleurs appelé les manifestants à protester conformément à la loi.

10h35: L’Ambassade des Etats-Unis au Zimbabwe a alerté ses citoyens quant à leurs déplacements à Harare, notamment au centre-ville, épicentre des affaires de la capitale. Cette alerte fait suite aux manifestations et tirs à balles réelles de l’armée contre les manifestants, a expliqué la diplomatie américaine.

09h56: Des chars restaient bien visibles dans la journée de ce jeudi dans les rues de la capitale Harare. Des policiers anti-émeutes étaient stationnés devant le siège du MDC, tandis que des militaires gardaient les bureaux de la Zanu-PF. Selon des témoins qui ont parlé à l’agence de presse Reuters, des soldats auraient par ailleurs ordonné à des agents de change de déguerpir le trottoir. L’activité était toutefois normale dans les marchés de la capitale.

09h08: Le Commonwealth a “catégoriquement dénoncé” jeudi “l’usage excessif de la force contre des civils non armés”, après la répression de l’armée la veille à Harare contre des partisans de l’opposition qui dénonçaient des fraudes aux élections générales.

“Nous dénonçons catégoriquement l’usage excessif de la force contre des civils non armés et exhortons toutes les parties à faire preuve de retenue”, ont déclaré les observateurs du Commonwealth dans un communiqué. “Toutes les parties doivent faire preuve de patience (…) en attendant l’annonce des résultats complets” des élections, ont-il ajouté.

08h44 : Emmerson Mnangagwa a par ailleurs annoncé s‘être entretenu avec son rival pour calmer les tensions. Aucun autre détail n’a été donné sur cette conversation. Nelson Chamisa, d’habitude réactif sur ses réseaux sociaux n’a pas confirmé l’information.

We have been in communication with Nelson Chamisa to discuss how to immediately diffuse the situation, and we must maintain this dialogue in order to protect the peace we hold dear.



