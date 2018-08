Congo : pleins feux sur la lutte contre l'hépatite

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre l’hépatite célébrée les 28 juillet de chaque année, le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique (OMS/AFRO) vient d’organiser une série d‘évènements.

Il s’agit notamment d’une campagne de sensibilisation sur cette maladie considérée comme une urgence de santé publique ainsi qu’une autre campagne de dépistage contre les hépatites B et C ciblant au moins 300 personnes.

Les personnes dont le test s’est révélé négatif ont reçu d’importants conseils, tandis que les malades seront pris en charge et suivis par un médecin spécialiste.

“Je suis venue pour un test contre l’hépatite parce que j’ai été victime de cette maladie. Je suis venue pour savoir si je suis atteinte ou pas. J’ai eu un enfant qui a souffert de l’hépatite et je l’ai perdu en France en 2017,” affirme Valentine Ntoumi, une mère d’enfant venue se faire dépister.

“Au fait, il s’agit ici sur ce site de faire le test de dépistage systématique des hépatites B et C des populations environnantes de la cité de l’OMS/AFRO pour une raison simple : essayer de voir au niveau de la population quel est le taux de prévalence des hépatites B et C. on a prévu 300 tests,” renseigne Yvon Kombo, responsable du laboratoire de la clinique de l’OMS/AFRO.

Pour rappel, l’hépatite virale, pathologie peu connue du public est notamment due aux mauvaises conditions d’hygiène. On en dénombre au total cinq types. Les hépatites A, B, C, D et E. Bon à savoir, il n’existe pas de traitement préventif. Seuls le dépistage et la vaccination sont recommandés.

“Tous les 28 juillet on célèbre la journée mondiale de lutte contre les hépatites. C’est cette année marque la première initiative (au niveau de l’OMS/AFRO). D’autres infections telles que la tuberculose, le sida et le paludisme avaient pris le pas dessus. Mais, on s’est rendu compte avec les pourcentages effroyables que vous avez vus qu’il faut commencer à mettre des structures en place,” souligne Dr Roland Rizet médecin régional à l’OMS/AFRO.

À travers le monde, l’hépatite virale touche 325 millions de personnes dont 70 sur le seul continent africain. Il s’agit d’une maladie pouvant déboucher sur un cancer.

Elle fait partie de la catégorie des maladies dites silencieuses parce que souvent dépistée à des niveaux avancés. Parmi ses principales cibles, les enfants et les personnes vulnérables.

Selon l’OMS, on a enregistré 1,5 million de décès dûs à cette pathologie en 2015.