Zimbabwe : les observateurs internationaux publient leur rapport sur le processus électoral

Rapports préliminaires des missions d’observation de la Communauté de développement de l’Afrique australe (Sadc), et de l’Union européenne.

Les deux missions s’accordent sur le bon déroulement du processus électoral au Zimbabwe lundi dernier.

La Mission d’observation de L’UE salue un processus pacifique, coercicif et transparent malgré l’intimidation des électeurs de certains bureaux de vote. Elle s’inquiète cependant des retards dans la publication des résultats de la présidentielle.

La SADC pour sa part a salué “l’environnement pacifique” qui a prévalu pendant la campagne pré-électorale et le jour du vote. Ce qui a “donné au peuple zimbabwéen la possibilité d’exercer son droit constitutionnel”.

Sur le terrain, le décompte des voix se poursuit sur fond d’accusations de fraude lancées par l’opposition.

La commission électorale, critiquée pour sa partialité pendant les scrutins de l‘ère Mugabe, “cherche à publier des résultats pour gagner du temps et inverser la victoire du peuple à l‘élection présidentielle”, a affirmé Nelson Chamisa sur son compte Twitter.

Zec seeks to release results to buy time & reverse the people’s presidential election victory. The strategy is meant to prepare Zim mentally to accept fake presidential results.We’ve more votes than ED.We won the popular vote & will defend it !