Nouveaux cas d'Ebola en RDC

Quatre nouveaux cas d’Ebola ont été enregistrés dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC) à peine une semaine après l’annonce par les autorités de la fin de la précédente épidémie qui a commencé à la mi-juin dans le nord-ouest du pays.

Selon le ministère de la Santé 20 personnes sont déjà morts sur 26 cas de fièvre hémorragique signalé dans la même région.

Le ministère a également souligné que pour les deux épidémies séparées de plus 2,500 km, il n’y avait aucun lien entre cellle du nord-ouest, qui a duré plus de 40 jours et tué 33 personnes, et l‘épidémie actuelle qui menace la région de Béni.

Le virus d’ebola, qui serait propagée par les chauves-souris, provoque la fièvre hémorragique, des vomissements et la diarrhée et se transmet par contact direct avec les liquides corporels. Il se transmet souvent à l’homme par la viande de brousse infectée.

La RDC a déjà connu neuf précédentes épidémies d’Ebola sur son sol où le virus a sévi pour la première fois en 1976.