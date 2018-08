CEDEAO-CEEAC : lutte commune contre le terrorisme

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) entendent travailler en synergie afin de mettre les terroristes hors d‘état de nuire.

Un 53è sommet de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à plusieurs enjeux. Notamment l‘élection du successeur du Togolais Faure Gnassingbe à la tête de l’organisation. Et ce mardi 31 juillet à Lomé, capitale du Togo, les 15 membres de la CEDEAO ont jeté leur dévolu sur Muhammadu Buhari.

Comme son prédécesseur, Buhari devrait gérer plusieurs dossiers sensibles dont le rétablissement de la sécurité au Sahel en proie à des attaques et attentats suicides des jihadistes.

Un communiqué publié à la clôture du sommet a déclaré que son objectif « était de créer les conditions d’une paix durable et d’un environnement sécurisé dans la zone de la CEDEAO », peut-on lire dans les résolutions prises en présence de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine.