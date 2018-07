[Photos] Abiy Ahmed accueilli comme César aux États-Unis par ses compatriotes

Une foule immense ce lundi 30 juillet au Target Center de la ville de Minneapolis dans l‘État du Minnesota aux États-Unis. La mobilisation en valait bien la chandelle pour ces milliers d‘Éthiopiens qui sont venus accueillir leur Premier ministre Abiy Ahmed

Revêtu d’habits aux couleurs vives et drapeau éthiopien en main, ils ont bravé les intempéries et l’impatience pour attendre l’arrivée du Premier ministre et son équipe. L’appel d’Abiy à la paix et l’unité des Éthiopiens a été un message fort lors de sa tournée et il était censé réitérer ce message.

Le Premier ministre et sa suite composée du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l’Information et du président de l’Etat d’Oromia sont arrivés à Minneapolis dans le cadre de la dernière étape de leurs rencontres avec la diaspora.

Abiy Ahmed s‘était, avant cette étape, entretenu avec la diaspora éthiopienne de Washington.

Photos publiées avec l’aimable autorisation de Mohammed Ademo, un activiste éthiopien

If you can't understand & try to accept the collective images coming out of #Minnesota as the image of #Ethiopia, you will have failed the mini litmus test of understanding the Ethiopia to come; the Ethiopia we will be negotiating to build & the Ethiopia we will be settling for. pic.twitter.com/jy1QHKEt4Z — Tsedale Lemma (@tselemma) July 30, 2018

So proud of Minnesota (aka little Oromia) right now. Thus far, it is looking like a showpiece of diversity, inclusion, and tolerance. I hope it ends that way – as an outstanding example of the type. pic.twitter.com/SyWBsvVf72 — Awol Allo (@awolallo) July 30, 2018