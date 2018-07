Hichem Fourati, le nouveau patron de l'Intérieur tunisien prête serment

Le nouveau ministre tunisien de l’Intérieur Hichem Fourati, a prêté serment devant le président Beji Caid Essebsi lundi, au palais de Carthage.

Le 24 juillet, Hichem Fourati a été porté à la tête du ministère clé de l’Intérieur par le Premier ministre Youssef Chahed, en remplacement de Lotfi Brahem. Son prédécesseur avait été licencié le 6 juin dernier après une succession de débâcles, échecs et tensions exacerbées.

Afef Daoud, membre du bureau politique et vice présidente du conseil national d’Ettakatol : Youssef Chahed ou le retour aux vérités partielles. https://t.co/weBPoOjdGk FDTL (@FDTL_OFFICIEL) 31 juillet 2018

Hichem Fourati qui était avant sa nomination un haut fonctionnaire dans ce même ministère a réussi samedi dernier, à décrocher la confiance de l’Assemblée des Représentants du Peuple après avoir raflé 148 voix. La majorité écrasante des blocs parlementaires dont particulièrement Nidaa Tounes ont fini par voter en sa faveur.

Une nomination qui arrive au milieu des tensions entre le chef du gouvernement – de plus en plus contesté – et Hafedh Caid Essebsi, fils du président Essebsi, par ailleurs chef du parti au pouvoir, Nidaa Tounes.

Ce dernier a d’ailleurs appelé en mai à la destitution de Chahed pour mauvaise gestion de l‘économie. Un avis contraire à celui du parti islamiste modéré Ennahdha selon lequel un changement de gouvernement affecterait la stabilité à un moment où le pays a besoin de réformes économiques.