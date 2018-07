Google lance des points d'accès wi-fi gratuits au Nigeria [Sci tech]

Dans le but d’accroître sa présence en Afrique, Google a lancé jeudi un réseau de points d’accès Wi-Fi gratuits dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

La société américaine de technologie s’est associée à un fournisseur nigérian de réseaux de câblodistribution, 21st Century, pour fournir son service Wi-Fi public connu sous le nom de Google Station, dans six emplacements de la capitale économique Lagos.

Le taux de pénétration d’Internet au Nigeria est évalué à 25,7% de la population.

Nous avons vu des cas de personnes qui utilisent l'Internet pour développer leur carrière, pour obtenir des emplois, pour développer leur accès aux affaires et nous voulons rendre cela possible pour plus de personnes, donc Nous devons être en mesure de fournir cette solution wifi publique via Google.