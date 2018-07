Égypte : manucure, pédicure mobile pour les animaux de compagnie

Les propriétaires d’animaux domestiques au Caire en Égypte n’auront plus besoin de voyager pour répondre aux besoins de leurs animaux. Un spa mobile, service mobile de toilettage animalier, offrant des prestations à domicile a été mis sur pied dans la capitale égyptienne.

“Nous sommes toujours sous le feu des critiques parce que certaines personnes considèrent cela comme un luxe, mais d’autres croient que c’est nécessaire parce que c’est ce que vous devez faire pour prendre soin d’un animal de compagnie. Je n’adopterai pas un chien pour le torturer. Si quelqu’un n’a pas le temps de le faire, il peut nous appeler et nous le ferons pour lui’‘, explique Khaled Al-Shafeay, propriétaire du spa mobile pour animaux de compagnie.

Traitant en grande partie les chiens et les chats, le spa mobile offre les mêmes services qu’un vétérinaire, en évitant les longues attentes. L‘équipe est également composée d’experts médicaux pour vérifier les acariens.

Des manucures et des pédicures, des douches et des soins sont disponibles au spa, équipé d’une baignoire et d’outils de toilettage. Amoureux des chiens, Shafaey a voulu par cette entreprise, faciliter la tâche aux propriétaires d’animaux, dans un pays où les vétérinaires ne peuvent pas totalement répondre à la demande.

‘‘Les animaux ont des âmes, et si quelqu’un n’a pas la capacité ou le temps de s’occuper d’eux, il est injuste de posséder un animal de compagnie, mais tant que vous possédez un chat ou un chien, vous devez en prendre soin. Ce service rend ce soin possible parce que je n’ai pas le temps de le faire, je m’occupe de mon chat et en même temps, je vais au travail’‘, ajoute Khaled Al-Seed, propriétaire d’animaux de compagnie.

Malgré les critiques de certaines personnes sur la nature du travail de son équipe, Khaled Al-Shafeay poursuit son entreprise et se fait de plus en plus connaître dans le pays via le bouche à oreille.

Reuters