[Photos] Zimbabwe : engouement certain pour les premières élections post-Mugabe

Dès 4h00 GMT, des milliers de Zimbabwéens se sont dirigés vers les bureaux de vote où ils sont appelés à élire leurs président, députés et conseillers municipaux. L’enjeu est crucial pour toutes les composantes du pays.

Pour le pouvoir en place incarné par la Zanu-PF et son candidat, le président sortant Emmerson Mnangagwa, la tenue d‘élections libres et transparentes est la promesse d’une nation démocratique et ouverte aux libertés individuelles.

Une telle promesse charmera de nouveau les investisseurs et par ricochet, ressuscitera une économie moribonde. Pour les électeurs, l’espoir en ces élections est similaire. Après une trentaine de règne de fer de l’ancien président Robert Mugabe, les attentes sont grandes.

Liberté, démocratie, économie florissante… Un Zimbabwe nouveau est attendu à l’issue du scrutin. Mais qui d’Emmerson Mnangagwa ou de Nelson Chamisa – le candidat de l’opposition – le leur apportera ? Tout se décidera dans les urnes.

En attendant, revivez en images les longues queues d’attente devant les bureaux de vote.

#ZimElections2018 #ZimbabweDecides2018 The sun rises outside Sherwood Primary School polling station where President edmnangagwa will be voting. It’s an early start for some telling me they are voting for a better life. Is this a new dawn for Zimbabweans? #sabcnews pic.twitter.com/K0h9Oir2uO — Peter Ndoro (peterndoro) 30 juillet 2018

Queue to vote for a New Zimbabwe. You gotta be patient because we desperately need your vote…..#ElectionsZW #ZimbabweDecides2018 pic.twitter.com/bHuXEbI1kh — My Zimbabwe News (@myzimbabwenews) 30 juillet 2018