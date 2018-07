[Direct] Début du vote au Zimbabwe, le candidat Chamisa aux urnes

*Le vote est lancé au Zimbabwe, où les électeurs ont commencé à élire leurs président, députés et conseillers municipaux. Il s’agit des premières élections générales depuis la chute du père de l’indépendance, Robert Mugabe. Suivez en direct les moments forts de ce scrutin historique. *

Le candidat Chamisa aux urnes

07h38 GMT : Nelson Chamisa, le chef de l’opposition a effectué son vote dans une école primaire de Harare. Le pasteur de 40 ans qui brigue la présidence a lancé quelques mots aux électeurs présents, affirmant que “la victoire est certaine”. De quoi créer une petite effervescence.

Watch the commotion at Kuwadzana 2 primary school where presidential candidate nelsonchamisa is giving an interview after casting his vote #ZimbabweDecides2018 pic.twitter.com/Yezv6LfuGn — Sharon (sharontawuya1) 30 juillet 2018

Pour la course à la fonction suprême, un total de 23 candidats ont postulé – un record dans le pays. Mais le véritable match se joue entre l’ancien bras droit de Robert Mugabe et actuel président Emmerson Mnangagwa, et le chef de l’opposition, Nelson Chamisa.

Le premier, âgé de 75 ans, affirme avoir tiré un trait sur son passé de cacique du régime Mugabe et a promis de rétablir la démocratie et de remettre sur les rails une économie aux abois. Le second, âgé de 40 ans, compte sur sa jeunesse pour séduire un électorat bien décidé à en finir avec la vieille garde politique.

Ces premières élections de l‘ère post-Mugabe suscitent un fort engouement. À Harare, des Zimbabwéens faisaient la queue devant les bureaux de vote depuis 04H00 (02H00 GMT), des femmes emmitouflées dans des couvertures pour se protéger du froid de l’hiver austral.

“Nous sommes contents que Mugabe ait été dégagé, mais les choses doivent changer”, a expliqué Tendau Ngowera, un employé dans une entreprise de tabac, qui s’apprêtait à voter Chamisa. “Le gouvernement est en place depuis 1980 maintenant, ça fait trente-sept ans (…). Ils vont continuer à piller, on ne va pas le tolérer”, a-t-il ajouté.

The queues at Knowe Primary School in Norton is a bit long but we are not leaving until we vote today. We owe it to the future generations to make the right decision today. #ZimbabweDecides2018 #Zimvotes2018 #ZimElections2018 #ElectionsZW pic.twitter.com/VUq1Wnlktu — A beautiful mind (@Tendy263) 30 juillet 2018

Mugabe livre sa consigne de vote

“Donnons sa chance” à Emmerson Mnangagwa, a lui estimé Paddington Mujeyi, un vendeur de parfum de 30 ans. “Depuis quelques mois, nous avons vu des changements côté liberté. On n’est pas harcelés comme du temps de Mugabe”.

Le président Mnangagwa joue gros : il compte obtenir par les urnes la légitimité du pouvoir. Il a succédé en novembre au président Mugabe, poussé vers la sortie par l’armée et par son propre parti, la Zanu-PF, qui ont refusé que sa fantasque et ambitieuse épouse Grace Mugabe lui succède le moment venu.

Dimanche, l’ancien président Mugabe a fait une intervention surprise au cours de laquelle il a rallié son vote à celui du candidat de l’opposition, Nelson Chamisa. Sa consigne aura-t-elle une quelconque influence dans les urnes ? Difficile de le prédire. En tout cas, selon les sondages du groupe Afrobaromètre, Emmerson Mnangagwa devrait sortir vainqueur de ce premier tour. Il est crédité de 40 % d’intention de vote, contre 37 % pour son principal adversaire.