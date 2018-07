Présidentielle zimbabwéenne : Mnangagwa promet une victoire de la Zanu-PF ce 31 juillet

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a promis la victoire lors de la prochaine élection présidentielle alors qu’il s’adressait à une foule au stade national de Harare au cours de son dernier rassemblement électoral, samedi.

Le vote de ce lundi est un test depuis le départ de Robert Mugabe, forcé à la démission en novembre 2017.

Selon lui, un nouveau chapitre qui s’ouvre dès ce jour dans l’histoire des Zimbabwéens et de la Zanu-PF.

“Ce lundi, nous allons gagner les élections, nous votons pour l’avenir, nous ne votons pas pour aujourd’hui ou pour demain, nous votons pour les générations à venir. Tous ensemble, nous allons libérer le potentiel de notre patrie bien-aimée. Construire un nouveau Zimbabwe pour tous. “ A promis confiant, le candidat de la Zanu-PF

Tout comme son rival Nelson Chamisa, Mnangagwa promet de reconstruire une économie brisée par le long règne de Mugabe. Et déjà, il se félicite de la croissance économique de ces derniers jours enregistrée sur le territoire.

“Depuis janvier de cette année, notre économie, en termes de croissance du PIB, a augmenté. De 2,7 %, nous sommes maintenant à environ 4,8 % et nous devrions atteindre 6 % d’ici la fin de l’année.”

La préparation des élections présidentielles et parlementaires a été pacifique par rapport aux élections précédentes, mais il y a des rapports d’intimidation et de coercition dans les circonscriptions rurales, et les médias d‘état sont biaisés envers le parti au pouvoir, le ZANU-PF.

Le président – candidat – part favori à cette échénace, bien que le dernier sondage d’opinion a indiqué que les scores entre les principaux challengers étaient serrés.