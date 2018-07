Mali : une présidentielle ce dimanche sous haute sécurité

Au Mali, les électeurs se rendent aux urnes ce dimanche pour élire leur futur président de la République.

Une élection cruciale censée améliorer les conditions économiques des populations et dynamiser la mise en œuvre de l’accord de paix signé en 2015.

24 candidats sont en lice pour cette course présidentielle. Plus de huit millions d’habitants d’une vingtaine d’ethnies, sont appelés aux urnes pour reconduire le président Ibrahim Boubacar Keïta, ou élire un de ses 23 concurrents, dont le chef de l’opposition, Soumaïla Cissé, et une seule femme, Djeneba N’Diaye.

Les candidats à l‘élection présidentielle et les observateurs internationaux ont rencontré samedi le Premier ministre pour des discussions sur les préoccupations croissantes de fraude électorale potentielle.

“Je pense que nous sommes tous très clairs et sommes d’accord sur le fait que nous ne pouvons pas tenir des élections parfaites, mais nous pouvons avoir une élection qui est acceptée par tout le monde et je pense que c’est le consensus essentiel que nous avons finalement atteint” explique le Premier ministre malien, Soumeylou Boubeye Maïga.

Pour permettre la tenue du scrutin sur la plus grande partie du territoire, plus de 30.000 membres des forces de sécurité, nationales et étrangères, sont mobilisés, selon le ministère de la Sécurité intérieure.

L’opposition malienne, a dénoncé un risque de fraude, Soumaila Cissé, le principal challenger a appelé le public à porter son propre jugement.

« Notre président triche, notre gouvernement triche, les gens doivent le savoir et tirer leurs propres conclusions” explique Soumaïla Cissé, candidat à l‘élection présidentielle.

Une opposition qui a fini par s’entendre avec le gouvernement au sujet du fichier électoral, levant l’une des hypothèques pesant sur le scrutin.

Les quelque 23.000 bureaux de vote seront ouvert de 08h00 à 18 heures locales et GMT. Les premiers résultats sont attendus dans les 48 heures, les résultats officiels provisoires le 3 août au plus tard, avant un éventuel second tour le 12 août.