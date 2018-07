Les zimbabwéens attendent avec impatience de voter

Les Zimbabwéens attendent avec impatience l’occasion de voter lundi dans ce qui sera la première élection depuis la démission de Mugabe en novembre de l’année dernière.

La préparation des élections présidentielles et parlementaires a été pacifique par rapport aux élections précédentes, même si des cas d’intimidation et de coercition dans les circonscriptions rurales, on été noté.

“Notre président a promis des élections libres et équitables. c’est comme des élections libres et équitables, jamais organisée, les premières du genre au Zimbabwe,” a déclaré Brian Moyo, habitant de Harare.

“Peu importe qui gagne, ce que nous attendons d’eux, ce sont des actions, que leurs promesses de campagne ne soient pas des paroles en l’air. Nous voulons voter, et je sais que je voterai à huit heures,” a estimé Cainos Mtembo, habitant de Harare.

“Nous voulons des élections totalement libres et équitables qui reflètent le vrai soutien sur le terrain,” a indiqué Cephas Mumbwandarikwa, habitant de Harare.

Les élections anticipées opposent Emmerson Mnangagwa du parti au pouvoir la ZANU-PF à au moins cinquante autres partis, y compris la principale alliance de l’opposition le Mouvement pour le Changement Démocratique (MDC) de Nelson Chamisa.

La commission électorale du Zimbabwea a déclaré que les résultats définitifs du vote seront disponibles cinq jours après la clôture du scrutin de lundi.

Un candidat doit obtenir au moins 51 % des voix pour remporter l‘élection présidentielle. Dans le cas contraire, un second tour est prévu pour le 8 septembre.