En exil, Yahya Jammeh perd sa mère en Guinée Équatoriale

L’ancien président gambien Yahya Jammeh a perdu sa mère, Hajia Asombi Bojang. Elle est décédée le samedi 28 juillet en Guinée équatoriale, le pays d’accueil de son fils.

Selon des sources, elle vit depuis 2017 à Mongomo avec son fils après avoir perdu les élections présidentielles de décembre 2016.

“Après la nouvelle du décès d’Aja Asombi Bojang, mère de l’ancien président Yahya Jammeh, Son Excellence Adama Barrow au nom du peuple de la République de Gambie, la première famille et en son nom propre exprime ses condoléances à l’ancien chef de l’Etat et à sa famille”, selon une déclaration de la présidence.

#BREAKING: Asombi #Bojang, mother of #Gambia‘s former President Yahya #Jammeh dies in #EquatorialGuinea today. She has since 2017 been in #Mongomo with her exiled son and former dictator. pic.twitter.com/gWokPNKQkA