De villageois au titre de champion du monde de sprint

Il y a un peu plus d’un an, le sprinter indonésien Lalu Muhammad Zohri avait à peine les moyens de se payer des chaussures de course.

Tout cela a changé en quelques secondes au début de ce mois-ci lorsque l’orphelin de 18 ans a produit un résultat époustouflant lors de la finale de 100 mètres aux championnats du monde des moins de 20 ans en Finlande.

“ Je ne pouvais pas imaginer être invité par le gouvernement, les ministres et le Président. Je suis très fier et reconnaissant d‘être invité par le Parlement, le président et les ministres. Je suis très fier,” a déclaré Lalu Muhammad Zohri.

L’ascension soudaine de Zohri au statut de célébrité dans ce pays d’Asie du Sud-Est de quelque 260 millions d’habitants a causé jusqu’a aujourd’hui un choc émotionnel pour l’adolescent.

“Dès le début, j’ai vu que ce garçon est très agile, et que sa posture et ses membres sont supérieurs à ceux de ses amis. C‘était en 2013, il n‘était pas si grand, mais je savais qu’il avait du talent,” a estimé Rosida, ancien entraîneur de Lalu Muhammad Zohri.

L’adolescent dit que son objectif est de se préparer pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Pour remporter l’or au 100 mètre sur la piste de Gelora Bung Karno le mois prochain, il devra probablement battre le Nigérian Qatari Femi Ogunade, et d’autres qui ont fait un chrono moins de 10 secondes.

Le succès de Zohri a inspiré de nombreux athlètes et Indonésiens vivant sous le seuil de pauvreté.