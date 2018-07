Élections au Zimbabwe : Nelson Chamisa, leader de l'opposition interpelle la SADEC pour ''anticiper les fraudes''

À quelques heures des élections générales du 30 juillet prochain au Zimbabwe, le candidat à la présidence Nelson Chamisa ne s’est toujours pas prononcé sur la position de son parti sur les résultats des urnes.

Le leader de l’Alliance MDC, déclare avoir écrit à la SADC au sujet d’irrégularités électorales présumées avant le jour du scrutin. Il reproche à l’organisme régional de ne vouloir agir qu’après coup.

“Oui, je confirme que j’ai écrit au Président (Cyril) Ramaphosa et j’ai également écrit à la Troïka et je m’attendais à obtenir une réponse – sur la question de l’impasse autour du scrutin, autour de la question de la liste des électeurs, autour des litiges, autour de l’indépendance de la ZEC (commission électorale). Ce sont des lignes rouges… Mais malheureusement la SADC semble vouloir réagir après coup. Ils ne semblent pas être proactifs. Ils veulent voir du sang dans les rues. Ils veulent voir le sang couler, mais nous disons que nous ne voulons pas de sang dans les rues. Évitons les tensions, évitons l’instabilité.” A déclaré le leader de l’opposition au cours d’un meeting de son parti.

"Ils vont essayer de truquer (les élections) mais nous mettons tout en place. Nous avons fait de notre mieux. Dieu fera de son mieux."

Plus de 4 500 observateurs de 42 pays sont attendus au Zimbabwe, pour un scrutin historique et crucial . Les résultats de ces scrutins auront de l’avis de plusieurs, de vastes répercussions non seulement pour le pays, mais aussi pour l’ensemble de la région.