Zimbabwe : des observateurs invités à superviser le scrutin

Des observateurs électoraux de l’Union Européenne de retour au Zimbabwe après un passage à vide de 16 ans.

Cette année, le ton a changé. Après le renversement de Robert Mugabe en novembre dernier, après trente-sept ans de règne et de scrutins émaillés de violences et de fraudes. Son successeur Emmerson Mnangagwa, en quête de légitimité démocratique et d’investissements, a invité les Occidentaux à revenir.

L’Union européenne (UE) a félicité le Zimbabwe pour son engagement à organiser des élections pacifiques, mais rappelle tout de même son rôle dans l’organisation de ce scrutin.

“Tout le monde doit être réaliste quant à ce que sont les observateurs électoraux et ce qu’ils ne sont pas. Nous ne pouvons pas garantir la crédibilité des élections. Les élections sont organisées par les autorités zimbabwéennes au nom du peuple zimbabwéen. Notre travail est d’apporter une contribution positive, d’observer et de rapporter ce qui se passe et d’exprimer notre opinion par la suite” a déclaré Mark Stevens observateur en chef adjoint de l’UE.

La campagne électorale a été placée sous le signe de la non-violence. Les Zimbabwéens restent confiants et espèrent que la paix continuera à regner pendant la période électorale.

La présence des observateurs de l’UE au Zimbabwe marque le début d’une nouvelle ère sous la houlette du président Emmerson Mnangagwa qui a promis de garantir des élections libres, équitables et crédibles.