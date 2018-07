Sénégal : depuis sa cellule, le maire de Dakar se porte candidat à la présidentielle

L’information qui circulait dans le cercle du maire de Dakar, Khalifa Sall, a fini par s’officialiser : le bourgmestre sera candidat à la présidentielle de 2019. Sa défense l’a annoncé ce jeudi.

Khalifa Sall, condamné en première instance à cinq ans de prison pour détournement présumé de fonds, ira défier les prétendants à la présidence sénégalaise. Le maire Dakar en a fait un postulat et assure qu’il s’agit pour lui “de redresser [notre] cher pays”.

Il invite les Sénégalais à “refuser que le seul choix qui leur soit donné soit celui de la perpétuation du régime actuel”, dirigé par le président Macky Sall, élu en 2012 pour sept ans.

A sept mois de la présidentielle, l‘édile joue là, son va-tout et espère bien mobiliser les Sénégalais sur l’injustice dont il se dit victime. En effet, si sa peine est confirmée en appel puis en cassation, il ne pourra pas déposer sa candidature.

Soutien de la Cédéao

Accusé avec ses collaborateurs d’avoir détourné quelque 2,5 millions d’euros prélevés entre 2011 et 2015 sur les caisses de la Ville de Dakar, Khalifa Sall, un dissident du Parti Socialiste (au pouvoir), estime qu’il est victime d’un procès politique pour son intention de briguer la présidentielle, ce que démentent les responsables de la majorité.

Une Cour de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a toutefois accusé l’Etat sénégalais de brimer les droits du maire dakarois et de ses quatre coaccusés. Elle considère notamment que les droits du maire, dont ceux relatifs à la présomption d’innocence et à un procès équitable, “ont été violés” et jugé “arbitraire” sa détention entre la validation en août 2017 de son élection comme député, et la levée de son immunité parlementaire en novembre.

Alors que l’Etat sénégalais refuse de se plier à cette analyse de la Cour sous-régionale, la défense du maire a choisi de boycotter son procès en appel ouvert ce jeudi à Dakar.