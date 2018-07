RDC : restriction de visa pour les Français et les Belges

Une réponse du berger à la bergère, serait-on tenté de qualifier la décision des autorités congolaises de restreindre l’attribution de visa aux ressortissants français et belges.

Désormais, la République démocratique du Congo ne délivrera que des “visas humanitaires ou pour soins médicaux” aux demandeurs belges et français, annonce le site Jeune Afrique qui reprend une note du ministère congolais des Affaires étrangères.

Cette décision, soutiennent les autorités congolaises, répond à un “principe de réciprocité” après que les ambassades de Belgique et de France ont fait le choix de n’accorder aux ressortissants congolais que des visas humanitaires ou pour des soins médicaux.

Une montée de tension entre ces chanceleries qui relève elle-même de la fermeture, fin janvier, de la Maison Schengen, une représentation consulaire gérée par Bruxelles et commune à 17 pays membres de l’Union européenne ainsi que la Norvège.

Kinshasa avait ordonné la fermeture de l’institution lorsque la Belgique a décidé de réorienter son aide à la RDC et de confier une enveloppe de 25 millions d’euros que devait gérer le gouvernement congolais à des acteurs humanitaires ou de développement. Une manière pour Bruxelles de protester contre la fermeture de l’espace politique et d’exiger l’organisation d‘élections crédibles.

Plus de six mois après, les autorités congolais et Bruxelles n’ont toujours pas accordé leurs violons. Alors que Kinshasa martèle que la Maison Schengen restera fermée tant qu’elle sera gérée par la Belgique. De leur côté, l’Union européenne et Bruxelles estiment que la RDC a “le choix souverain de refuser la délivrance de visas au Congo pour l’espace Schengen” a ses ressortissants.

