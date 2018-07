Présidentielle au Mali : Boni Yayi à la tête des observateurs de l'Union africaine

L’Union africaine (UA) sera sur le terrain des élections présidentielles au Mali prévues le 29 juillet. A la tête de la délégation, l’ancien président béninois Thomas Boni Yayi qui supervisera le premier tour du scrutin, annonce un communiqué de l’institution panafricaine ce mercredi.

Dans ses attributions, la Mission d’observation des élections de l’Union africaine devra non seulement suivre tout le processus de vote, mais également rencontrer divers acteurs du processus électoral, notamment les autorités institutionnelles, les coalitions des partis politiques et indépendants en compétition, les organes de gestion et de supervision des élections, les Représentants des médias ainsi que les organisations de la société civile, mentionne le communiqué.

Président de la République du Bénin entre 2006 et 2016, Thomas Boni Yayi a présidé l’Union africaine en 2012. Il a par ailleurs été sollicité dans l‘équipe du chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé, lorsque ce dernier a pris la présidence de l’UA en 2017.

La présidentielle malienne compte 24 candidats dont le chef de l’Etat sortant Ibrahim Boubacar Kéita. Au nombre des enjeux de ce scrutin, la participation et la sécurité alors que de nombreux groupes armés et extrémistes règnent en maîtres dans certaines régions du pays.