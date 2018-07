Nigeria: le conflit agro-pastoral menace la stabilité

Le conflit entre agriculteurs et éleveurs menace la stabilité du Nigeria.

C’est un rapport du centre d’analyses International Crisis Group qui le révèle. Le conflit agro-pastoral a fait six fois plus de morts que les attaques de Boko Haram depuis le début de cette année. Au moins 1.300 personnes sont mortes dans ces violences entre janvier et juin.

Toujours selon ce rapport, ces violences ont fait des milliers de déplacés. Des déplacements qui ont affecté la production agricole et pourrait impacter les prix des denrées alimentaires.

Le président Buhari est accusé de passivité à l‘égard des éleveurs peuls, mais l’ICG estime que cet argument n’est pas tenable. Le centre d’analyses International Crisis Group appelle le gouvernement à intensifier ses efforts pour endiguer les violences à l’approche des élections présidentielles de 2019.