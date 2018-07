Le Tourisme humanitaire à deux roues [Travel]

Aujourd’hui nous explorons le Tourisme sur deux roues

En Afrique, les visites à moto sont fréquentes dans des endroits comme l’Afrique du Sud où le tourisme à moto prospère. C’est un type particulier de tourisme qui combine beaucoup de choses en une seule. Faire de la moto à travers le monde est une aventure populaire parmi les amateurs de sensations fortes et les explorateurs venus de nombreuses régions du monde, mais peu d’Africains.

En 2015, Keegan Longueira, aventurier et sud-africain, a été officiellement confirmé comme le nouveau détenteur du Guinness record mondial pour le voyage à moto le plus rapide du Caire, en Egypte, au Cap, en Afrique du Sud.

Sa réussite se rapproche du tourisme humanitaire, Keegan étant un partisan de longue date de l’Opération Smile South Africa, une organisation caritative qui offre une chirurgie palatine gratuite aux enfants des pays à revenu faible et intermédiaire.

