Connexion internet : le grand bond en avant de Madagascar

Avec une vitesse de 24,87 Mbps et occupant la 26è place dans le monde, Madagascar est le pays africain le plus rapide en matière de connexion internet. Et la grande Île pourrait aller plus loin encore, selon des prédictions.

Il y a, à peine un an, Madagascar pointait à la 84è place dans le monde en matière de rapidité dans la connexion internet. À l‘époque, la vitesse de téléchargement d’un fichier HD par exemple n‘était que de 3,49 Mbps.

Mais, cette situation numérique peu reluisante semble aujourd’hui à des années-lumières. Le pays des lémuriens occupe désormais la 24è place mondiale, damant le pion même certains pays développés comme la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Russie. C’est ce qui ressort du rapport 2018 de la Worldwide Broadband Speed League. Avec une vitesse de 24,87 Mbps, il est désormais possible de télécharger en 27 minutes un film HD de 5 Go.

Un rapport établi à partir des données recueillies à partir de 163 millions de tests dans 200 pays à travers la planète. Si aucune explication véritablement juste n’est encore disponible, des organes de presse lient ce bond en avant à l’opérateur Telecom Malagasy (TELMA). En effet, explique par exemple le site Ecofin, cet essor a été constaté une année après le démarrage de TELMA. Alors qu’avec « les systèmes sous-marins de fibre optique (au câble LION par Orange en 2009, au câble EASSy par Telecom Malagasy en 2010 et au LION2 par Orange en 2012 )le pays n’offrait qu’une vitesse de téléchargement de 3,49Mbps ».

Et selon le site estime que cette vitesse devrait grimper dans les années à venir en raison des nouveaux projets portants sur de nouvelles connexions par fibre optique.

Top 10 des pays africains les plus rapides en connexion internet :

1- Madagascar : 24,87 Mbps

2- Kenya : 10,11 Mbps

3- Afrique du Sud : 6,38 Mbps

4- Maroc : 4,03 Mbps

5- Tunisie : 3,67 Mbps

6- Ghana : 2,88 Mbps

7- Zimbabwe : 2,86 Mbps

8- Rwanda : 2,64 Mbps

9- Namibie : 2,62 Mbps

10- Burundi : 2,56 Mbps

Les dix derniers

37- Mayotte : 0,97 Mbps

38- Mali : 0,95 Mbps

39- Djibouti : 0,92 Mbps

40- RDC : 0,86 Mbps

41- Congo : 0,85 Mbps

42- Burkina : 0,84 Mbps

43- Niger : 0,83 Mbps

44- Mauritania : 0,70 Mbps

45- Guinée : 0,65 Mbps

46- Somalie : 0,60 Mbps