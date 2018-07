Nigeria : inclure davantage les personnes handicapées dans le processus électoral

Les personnes vivant avec handicap au Nigeria réclament une plus grande participation au processus électoral à l’approche des élections générales de 2019

Bien qu signataire de différentes chartes des nations unies sur les droits de l’homme, Abuja n’a pas de législation portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap.

“Nous sommes fatigués de l’exclusion, nous sommes fatigués de la marginalisation, nous sommes fatigués de l’impunité, nous sommes fatigués de la sous-représentation.’‘, souligne Lois Auta.

Devant ces dénonciations, la commission électorale veut rectifier le tir.

‘’ Nous avons travaillé à l‘élaboration d’un cadre afin que les personnes handicapées aient accès au processus électoral. Nous travaillons sur ce cadre depuis 2016 et nous le faisons en collaboration avec la Joint National Association of Persons with Disabilities, organisme protégeant les personnes handicapées’‘, adéclaré Lakunuya Bello, de la commission nationale indépendante.

Le Nigeria compte environ 25 millions de personnes vivant avec handicap.