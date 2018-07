Éthiopie : le Premier ministre confirme son voyage aux États-Unis

Chose promise, chose due. Comme annoncé au début de ce mois, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed s’envolera ce jeudi 26 juillet pour les États-Unis. Principale mission : discuter avec ses compatriotes de la diaspora.

La confirmation a été faite par le directeur de cabinet du Premier ministre, sur sa page Twitter. Selon Fitsum Arega, le séjour durera six jours entre Washington DC et Los Angeles. Il sera question de discuter avec la diaspora éthiopienne autour du thème : « Détruisez les barrières et construisez des ponts ».

« Un tel engagement montre la préoccupation que le Premier ministre a déjà manifestée en ce qui concerne le bien-être et la dignité des Éthiopiens dans le monde. Des mesures concrètes et des mesures prises à la suite de ces engagements démontrent la capacité du Premier ministre à tenir ses promesses », ajoute Fitsum Arega.

Impliquer l‘Église à la consolidation de l’unité nationale

Un comité d’organisation composé d’un large échantillon de la diaspora éthiopienne ayant des points de vue différents, a été mis en place pour mener à bien ces échanges avec le Premier ministre. « La plate-forme est ouverte à tous. On n’a donc pas besoin d’invitation pour y participer », a annoncé le comité dans un communiqué de presse.

Par ailleurs, le Premier ministre Abiy présidera les négociations d’unification entre les églises orthodoxes du pays. Les synodes de l’Église basée en Éthiopie et aux États-Unis ont accepté de cimenter leur union et contribuer à la consolidation de l’unité nationale.

Une initiative similaire avait déjà eu lieu en Éthiopie. Ce qui a débouché sur la création d’un comité de paix basé à Addis-Abeba. « L’Église, en tant que représentation de l’Éthiopie, devait montrer l’exemple et devenir le symbole des efforts actuels de paix, d’unité et de réconciliation », déclarait Ahmed.

Le Premier ministre entend donc parler de cet accord de paix à Sa Sainteté Abuna Markorios et des membres du synode américain.

