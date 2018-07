Côte d'Ivoire : visite des chantiers de la CAN 2021

Des experts de la confédération africaine de football ont débuté une visite d’inspection des infrastructures sportives, médicales et hôtelières de la Côte d’Ivoire, pays hôte de la CAN 2021.

Les inspecteurs de la confédération africaine de football ont notamment visité le chantier du stade d’Ebimpé, à 18 kilomètres d’Abidjan. Une enceinte de 60 000 places en construction sur 20 hectares.

“Tout ce qu’on a vu, ça nous a impressionné et la qualité des travaux et le respect des calendriers, tout cela nous a impressionné et nous en rendrons compte à notre hiérarchie.”, a déclaré Lambert Feh Kessé, président national du comité d’organisation de la CAN 2021 en Côte d’Ivoire a déclaré à la fin de la visite.

Les travaux du nouveau stade d’Abidjan prendront fin en octobre de l’année prochaine. Deux ans avant la CAN en terre ivoirienne.